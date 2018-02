Bewaking mag op Nederlandse schepen: 'We hebben gebak laten komen'

De vlag hangt nog niet uit, maar de huidige Kamermeerderheid voor eigen bewapende beveiligers op Nederlandse schepen maakt de reders al erg blij. "Dit is groot nieuws voor onze varende leden en hun familieleden", zegt Marcel van den Broek van vakbond Nautilus.

"We hebben vanochtend gebak laten komen", vertelt Guido Hollaar van de Koninklijke Vereniging Nederlandse Reders. Al tien jaar voert de organisaties actie om schepen die door piratengebied in Somalië moeten te laten beveiligen.

De ChristenUnie lijkt nu ook akkoord te zijn met de wens van de reders. Daardoor is nu een meerderheid in de Tweede Kamer voor de beveiliging. Eind maart stemt de Kamer over het wetsvoorstel, dan is het laatste woord nog aan de Eerste Kamer.

'Eerst naast de piraten schieten'

De ChristenUnie stelt wel één voorwaarde: de beveiligers moeten een bodycam dragen en er moet een 360-graden-camera met geluid op het schip zijn. Als de beveiligers moeten optreden, gaan de camera's aan. De situatie kan dan achteraf beoordeeld worden door het Openbaar Ministerie.

"Het eerste doel van die private beveiligers is juist het voorkomen van geweld", stelt Hollaar. "Ze krijgen een hele duidelijke instructie: eerst naast de piraten schieten."

"Als het uiteindelijk echt niet anders kan, zul je gericht moeten schieten. Maar ook dan zul je alles in het werk moeten stellen om dodelijk gewond raken." Hollaar noemt de bodycams 'ideaal', mocht er iets uitgezocht worden.

"Over een aantal maanden hopen we de eerste bewapende beveiligers aan boord te plaatsen", vervolgt Hollaar. Als dat mag, dan mag de vlag uit, want dan zijn de reders echt blij.