Deel dit artikel:











Haringvlietbrug voor de laatste keer dicht voor onderhoud De omleidingsroute volgens Rijkswaterstaat

De Haringvlietbrug in de A29 is komend weekend opnieuw in beide richtingen dicht. Rijkswaterstaat voert voor de laatste en vierde keer onderhoud uit.

De brug gaat vrijdag om 22:00 uur dicht voor het weg- en scheepvaartverkeer. Maandagochtend om 05:00 uur kan de brug weer gebruikt worden. Het verkeer moet omrijden via de A16, N57 en N217. De Kiltunnel is tolvrij. Voetgangers en fietsers kunnen tussen 08:00 uur en 20:00 uur mee een pontje. De bus rijdt met een aangepaste dienstregeling. Rijkswaterstaat treft komende dagen voorbereidingen om de brugklep te vervangen. De Haringvlietbrug is hiervoor al drie keer dicht geweest voor werkzaamheden . De brug is al bijna 55 jaar oud en dus toe aan een opknapbeurt.