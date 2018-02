Goldman Sachs gaat geld regelen voor nieuw Feyenoordstadion

De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs is verantwoordelijk voor de financiering van het nieuwe Feyenoordstadion.

Vrijdagmiddag tekenden Goldman Sachs, Stadion Feyenoord en Feyenoord City een overeenkomst. Feyenoord City is het vastgoedproject in Rotterdam-Zuid waar de opvolger van stadion De Kuip onderdeel van is.

Goldman Sachs gaat ervoor zorgen dat een groep banken samen een lening van 232 miljoen euro zal verstrekken voor de bouw van het nieuwe Feyenoordstadion. De toezeggingen daarvoor moeten deze zomer binnen zijn, anders kan de bouw niet doorgaan, zegt Bastiaan van der Knaap, financieel adviseur van Feyenoord City.

Los van dat consortium van banken, verstrekt Goldman Sachs alvast een krediet van 17,5 miljoen euro. Dat geld gaat naar een architect die de plannen gaat uitwerken. De bouw gaat in totaal 422 miljoen euro kosten.

Dit is de derde poging om de Rotterdamse voetbalclub aan een nieuw stadion te helpen.