Drukte op de wegen voorbij Verkeershinder in en om Rotterdam voorbij - Foto: Bas Czerwinski (ANP)

De verkeersdrukte op de ring van Rotterdam en in de stad is voorbij. Aan het begin van de middag ging de Beneluxtunnel (A4) vrijdag in twee richtingen dicht vanwege een softwarestoring.

De storing zorgde voor een heuse verkeersinfarct aan het begin van de voorjaarsvakantie. Alle wegen slipten dicht. Aan het eind van de middag ging de Beneluxtunnel weer open , maar het duurde nog tot halverwege de avond voor alle files waren opgelost.