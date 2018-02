Deel dit artikel:











Grimmige sfeer bij Sterren van Holland in Ahoy De poster van het evenement op vrijdag 23 februari in Ahoy Rotterdam "Er zijn twee evenementen samengevoegd", vertelde een bezoekster.

"Het is overvol binnen, levensgevaarlijk!" "Ik heb nog nooit zo’n slecht georganiseerd feest meegemaakt." "Grimmige sfeer!" "Schandalige vertoning." Bezoekers van Sterren van Holland in Ahoy Rotterdam klagen steen en been over de organisatie van het feest.

Ze zeggen dat er teveel kaarten verkocht waren voor het feest met onder anderen André Hazes Jr. en Tino Martin en dat ze de zaal niet in mochten. Een woordvoerder van Ahoy ontkent dit. "Het is simpelweg niet mogelijk om teveel kaarten te verkopen." De organisatie van het feest en de woordvoerder van Ahoy schrijven de verwarring toe aan het feit dat veel bezoekers tegelijkertijd aankwamen door het v erkeersinfarct op de wegen in en rond Rotterdam . "Daardoor moesten mensen even wachten bij de ingang." Een bezoekster stelt dat de drukte werd veroorzaakt doordat de organisatie van Sterren van Holland twee evenementen in elkaar had geschoven. Er zou aanvankelijk ook een concert zijn op zondag 25 februari. Nadat dit gecancelled werd, konden mensen hun kaartje voor die avond ook gebruiken voor het concert op de 23ste. Een woordvoerder van Ahoy spreekt dit tegen. "Ik ben van pure ellende eerder naar huis gegaan", zegt de bezoekster. "Het was veel te druk en hartstikke gevaarlijk. Overal werd gerookt. En we hebben relletjes en geduw gezien. We balen heel erg van deze avond." "Er werd binnen veel geschreeuwd en ook bij de ingang waren opstootjes", meldt een andere bezoekster, Zij kwam niet binnen en besloot te vertrekken, omdat de sfeer volgens haar erg grimmig werd. "Het was zeer gevaarlijk en beveiliging riep om 20:00 uur al dat ze de veiligheid voor de mensen niet meer konden waarborgen, omdat er veel te veel mensen waren. Alles werd dicht gegooid dranghekken werden omver geduwd." Volgens de woordvoerder van Ahoy waren erg geen calamiteiten en was het - na de plotselinge drukte - rustig bij het concert. "Mensen werden via andere hallen de juiste zaal binnengeleid, omdat het bij andere ingang te druk geworden was. En voor iedereen met een kaartje was plaats."