Zwemcentrum Rotterdam geopend met 343 bommetjes

""Het nieuwe zwembad is super!""

343 leerlingen van 8 verschillende basisscholieren hebben vrijdagmiddag het splinternieuwe Zwemcentrum Rotterdam ingewijd. Hun collectieve bommetje betekent een officieus record, in ieder geval voor Rotterdam.

"Dit zwembad is super", schreeuwt een van de zwemmertjes. Met een salto plonst hij vervolgens van het startblok. "Het oude zwembad was heel erg lelijk en dit is heel erg mooi", roept een ander kind tevreden.

De officiële opening werd verricht door wethouder Adriaan Visser en stond in het teken van records. Zo zwommen leden van verschillende Rotterdamse zwemverenigingen een 48 uur durende zwemmarathon.

Van nul tot 95 jaar

Ook deden 50 Rotterdammers mee aan een record 'floatfit', staan op een mat die drijft op het water. Verdere hoopte de organisatie honderd Rotterdammers uit honderd verschillende geboortejaren te kringen. De jongste was 0, de oudste uiteindelijk 95.

Zwemcentrum Rotterdam is onderdeel van Sportbedrijf Rotterdam en een belangrijke stap in de ontwikkeling van het ''Hart op Zuid''-project dat een metamorfose moet betekenen voor het gebied rond winkelcentrum Ahoy en Zuidplein.

Nog altijd genieten van het water

Mevrouw Van der Ven (95) genoot tijdens de opening van het water. "Ik zwem al mijn hele leven. Ik heb mijn kinderen er ook mee opgevoed. Tijdens mijn zwemexamen moest ik nog van de hoge", lacht de kwieke dame uit Hillegersberg.

Een klein aanbeveling had ze wel: het water mocht wat warmer en de thermostaat in de hal een graadje lager. Maar het mocht de waterpret voor de 95-jarige niet drukken.