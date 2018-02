Opnames voor film over bokslegende Bep van Klaveren klaar

Op het Stoomschip Rotterdam zijn vrijdag de laatste filmopnames gemaakt van Chasing Windmills, een korte film over het leven van de Rotterdamse bokslegende Bep van Klaveren. De productie gaat in april in première en is onder meer te zien op het Sport Film Festival.

Chasing Windmills speelt zich af in de jaren dertig en gaat over de 16-jarige Koos Bink, die opgroeit in Rotterdam-Crooswijk. Hij is idolaat van de Nederlandse bokskampioen Bep van Klaveren en heeft er alles voor over om diens succes te evenaren.

Regisseur van de film is Ross Walker. "Het onderwerp Bep van Klaveren lag voor de hand", licht hij toe op de website over de film. "De man is niet alleen Nederlands grootste bokser ooit, maar een Rotterdams icoon."

"Door archiefbeelden te verweven in een fictief verhaal vervagen wij de scheidingslijn tussen drama en documentaire, en wordt de kijker meegenomen in de avonturen van Bep van Klaveren in Amerika, gezien vanuit het perspectief van de fictieve Koos Bink."

Als je stopt, steek ik je dood

Bep van Klaveren (1907-1992) was twee keer Europees kampioen en won goud op de Olympische Spelen van 1928 in Amsterdam. Hij woonde een tijdlang in de Verenigde Staten, waar hij ondanks aankondigingen nooit opging voor de wereldtitel. Van Klaveren had de bijnaam The Dutch Windmill.

De Crooswijker stond bekend om zijn vechtlust. Uit een interview met hem:"Tegenwoordig staken ze de partij al als er één scheurtje in een wenkbrauw zit. Ik heb eens een keer een scheur in m’n lip gehad, daar kon m’n tong doorheen. Toen riep Huizenaar (promotor, red.): Ik gooi de handdoek, ik kan het niet meer aanzien. Ik zeg: als je stopt, steek ik je dood."

Tot aan zijn dood op 84-jarige leeftijd trainde Van Klaveren nog elke dag. Op de grens tussen Kralingen en Crooswijk is na zijn overlijden een bronzen standbeeld van hem geplaatst. Ook wordt in Rotterdam jaarlijks de Bep van Klaveren Memorial georganiseerd om The Dutch Windmill te herdenken.