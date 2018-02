Hoe liep het Running Team deze week? #6

Deel dit artikel:











Krijg nou wat, we zitten halverwege. Is het werkelijk waar? Hebben we al zo veel kilometers gemaakt en hebben we er nog maar zo weinig te gaan? “De tijd vliegt”, stelt coach Gerben Solleveld.

Op 8 april staat RTV Rijnmond met z’n eigen Running Team aan de start van de marathon van Rotterdam. Het Rijnmond Running Team staat onder leiding van Rijnmond-nieuwslezer Gerben Solleveld. De coach ging alvast op een stukje parcoursverkenning uit, een kleine stukje dan. Hij staat op een straat waarvan de naam nou niet echt overeen komt met de sfeer op een gemiddelde doordeweekse dag in de spits. Coach Gerben deed een poging om in de WhatsApp-groep wat reacties los te krijgen op het feit dat we toch echt halverwege zitten: De Coolsingel verschijnt langzaam aan de horizon. Roept het al bijzondere gevoelens op? Gerben De reacties lieten niet lang op zich wachten: Ja, de kriebels, hahaha. Het komt snel dichterbij en ik heb er zoveel zin in!! Corine Jaa ik ook. Nu komt het dichtbij. Ook de avonden blijft het weer langer licht. Wesley Krijg er al zin an. Jeroen Als ik zo alles lees, krijg ik spontaan buikloop ;-) Jannie Hoop vooral op lekker weer. Voor mij is dat een zonnetje of licht bewolkt en een graad of 15 max. Joey Ook wordt er al druk gespeculeerd over het parcours. Immers we starten op een andere plek, de Erasmusbrug in plaats van de Coolsingel, dus waar gaat die ‘verloren’ kilometer opgevuld worden? Iedereen lijkt het erover eens te worden: het lusje. Bij Slinge heb je die soort lus en die wordt groter. Corine verwacht ook geen veranderingen behalve de lus op de Slinge. Jeroen Maar zoals in het voetbal de bal rond is… De lus of niet. Het blijven 42 monsterlijke kilometers door een stad van wereldalure. Gerben Destination Coolsingel is de nieuwste serie van het Rijnmond Running Team. Vanaf nu maak je wekelijks uitgebreid kennis met de Rijnmond Runners in een filmportret. Joey was de eerste deze week. Dat was ‘m. De zesde week. Nog maar zes te gaan.



