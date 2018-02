Vrijwilligers maken Beningerslikken bij Hellevoetsluis schoon

Een groep vrijwilligers heeft zaterdagochtend afval geruimd in natuurgebied Beningerslikken bij Hellevoetsluis. Sommige schoonmakers doen dat al decennialang. Elk jaar verwijderen ze zo'n vier kuub zwerfvuil.

De Beningerslikken zijn driehonderd hectare groot. Het gebied is eigendom van Natuurmonumenten.

"Het wassende water zorgt ervoor dat door de hoge waterstand in de winter de troep van het Haringvliet, opgestuwd door de wind, over de vegetatie van de Beningerslikken drijft", laat de natuurorganisatie weten.

"Als in februari het waterpeil weer daalt, blijft het vuil in het riet en andere vegetatie hangen. Het meeste afval wordt dan ook in de rietstrook gevonden. Dat levert vaak een behoorlijke sleeppartij op van allerlei grote stukken en volgestouwde, mensgrote zakken. Het is elke keer weer een hele prestatie die de ruimers leveren."