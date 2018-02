Knaloranje apenbaby in Blijdorp

Diergaarde Blijdorp heeft een opvallende nieuwe bewoner: een knaloranje Francois' Langoer. Het dier blijft een paar maanden 'ginger', daarna wordt 'ie geleidelijk aan net zo zwart als zijn ouders.

Het aapje is geboren in de nacht van 7 op 8 februari, maar de diergaarde heeft er tot nu toe geen ruchtbaarheid aan gegeven. De baby heeft geen naam en ook het geslacht is nog onbekend.

Dat zwarte apen een oranje kleintje op de wereld zetten is opmerkelijk. In de dierenwereld worden veel jongen juist extra gecamoufleerd geboren.

Wetenschappers hebben allerlei verklaringen voor het fenomeen gingerbaby's, meldt fanclub Blijdorper Bende op de website. "Sommigen denken dat de ouders hun kroost zo gemakkelijk in de gaten kunnen houden en voorkomen dat het afdwaalt.

Anderen claimen dat de meeste lokale roofdieren kleurenblind zijn en dus geen onderscheid kunnen maken tussen de oranje kleintjes en groene boombladeren. Weer andere studies concluderen dat het andere groepsleden stimuleert om te passen op het jong. Het kan natuurlijk ook een combinatie zijn van deze verklaringen."

Blijdorp is de enige Nederlandse dierentuin waar de beschermde Francois' Langoer te zien is. In het wild leven er nog maar zo'n 2 duizend. Hun aantal daalt in rap tempo, ondermeer door houtkap.

De apen zijn te vinden bij de Chinese tuin. "Toegegegven, de plek wordt door de meeste dagjesmensen niet gevonden", schrijft de Blijdorper Bende. "Maar of de Francois' Langoeren dat nou zo erg vinden..."