Politie pakt man met bebloed mes op in Spijkenisse Archieffoto

Op het Havenplein in Spijkenisse is zaterdagochtend een 39-jarige man gewond geraakt aan zijn hoofd. Hij was hoogstwaarschijnlijk gestoken met een mes. Kort daarna werd een verdachte aangehouden.

Rond 05.40 uur kwam de melding dat er op het plein een man in een plas bloed op de grond lag. Getuigen vertelden dat er een ruzie aan vooraf was gegaan en gaven het signalement van de dader. Agenten gingen naar het huis van deze 51-jarige man en hielden hem aan. Hij had een bebloed mes op zak. Of de mannen elkaar kenden en wat de reden voor de ruzie was, is nog niet duidelijk. Zowel verdachte als dader wilden volgens de politie zaterdag weinig loslaten.