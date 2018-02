Brandweer haalt vastgevoren zwaan uit sloot

De brandweer van Nieuw-Lekkerland en medewerkers van de Dierenambulance hebben zaterdagochtend een vastgevroren zwaan geholpen. Het dier had een gebroken vleugel en zat vast in een sloot langs de Tiendweg.

Na zijn redding is de zwaan naar Vogelklas Karel Schot in Rotterdam gebracht. Omdat hij een open botbreuk had, is besloten om hem daar in te laten slapen.

Een medewerker van de Vogelklas benadrukt dat de reddingsactie zeker niet voor niets is geweest. "Uiteindelijk hebben ze dit beestje echt een dienst bewezen, omdat het anders een heel langzame, nare dood was geworden."