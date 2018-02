SP komt met plan om Rotterdam schuldenvrij te maken

Schulden. Dat is volgens de SP een groot probleem in Rotterdam. De socialisten komen daarom met een actieplan getiteld 'Rotterdam uit de schulden'. Daarin staan tien punten om iets aan schulden te doen.

De SP voert zaterdag campagne met dat actieplan op de markt in Delfshaven in Rotterdam. Deze locatie is bewust gekozen, omdat in Delfshaven veel mensen wonen die financiële problemen hebben.

"In Rotterdam zitten nu al zo'n 30.000 huishoudens in de schulden en dat is ontzettend veel", zegt Aart van Zevenbergen. Hij is de nummer twee op de SP-lijst bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. "Nog eens tienduizenden huishoudens schurken tegen het randje aan."

Schulden voorkomen

"Als iemand zich meldt met schulden, moet er binnen een week een afspraak komen met een schuldhulpverlener", zegt Van Zevenbergen. Dit is één van de punten uit het SP-actieplan.

"Die pakt de burger bij kop en staart en gaat na de intake een diagnose stellen en besluiten of schuldsanering mogelijk is. Zo niet dan gaat de hulpverlener sowieso aan de slag om de situatie stabiel te krijgen."

Meer punten

Maar er staan nog meer punten in het plan. Zo moet er van de SP in elke wijk budgetteerhulp en schuldhulp aanwezig zijn en geld om direct een éénmalige betaling te doen voor mensen om grotere problemen te voorkomen.

Ook moeten instanties van de SP meer en beter met elkaar gaan samenwerken en wil de partij een schuldenombudsman, die moet ingrijpen en bemiddelen bij misstanden.