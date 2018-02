"Koudwaterzwemmen geeft een enorme kick, beter dan de sportschool"

Meestal is het één keer maand, maar nu tijdens deze vorstperiode doen ze het wat vaker. Peter Paauwe, Marjo Zuijlen en Vincent van Pelt uit Rotterdam hebben een gemeenschappelijke hobby: zwemmen in koud water want dat geeft een enorme kick Het begon voor Peter Paauwe een paar jaar geleden toen hij Wim Hof 'De IJsman' langdurig in een bak met ijsblokjes zag liggen. “Ik dacht eerst: die man is gek! Maar ik was toch gefascineerd en ik raakte geïnteresseerd. Ik volgde een training bij hem en ben het zelf uit gaan proberen."

Vrijheid

Adrenalinekick

Achtertuin

"Nu ben ik zover dat we dat hier iedere maand met een groepje samen doen. Het is heerlijk om die vrijheid te voelen om een stukje te gaan zwemmen wanneer je dat wil. Om gewoon naar het strand te gaan in de winter. Het is heel bevrijdend, je voelt je echt mens.Dat geldt ook voor Marjo Zuylen: "Het is zeker bevrijdend en ook rustgevend. We gaan naar het strand om te zwemmen. Vorige week lagen we in de Bergsingel. Het is net welk water we tegenkomen en we gaan erin. Het hoeft ook niet zo lang te uren. Je krijgt echt een enorme opkikker. Een adrenalinekick terwijl je maar een paar minuten in het water bent. Het is effectiever dan de sportschool."Vincent van Pelt is arts. Hij kan de enorme kick van ijskoud water ook waarderen. Als buurman van het Plaswijckpark is het park via zijn achtertuin gemakkelijk toegankelijk en ligt hij binnen een paar minuten in de Bergse Achterplas.

Overwinning

“Het is elke keer weer en overwinning voor je lijf. Net als een koude douche als je denkt: zal ik wel doen of zal ik het niet doen? Als je wel doet voel je geweldig na afloop. Het is ook geweldig voor mensen met pijnklachten.““Het werkt absoluut verslavend. In de zomer verlangen we naar koud water met ijs erop om die koude duik weer te maken."

“Dit zijn de dagen”, vult Peter aan. “Het weerbericht met veel vorst, daar word ik blij van. Nu zwemmen we dus ook vaker. Het is leuk om het ijs weg te hakken en dan er in te springen. Voorbijgangers denken vaak die zijn gek, maar dat zijn we ook ha ha ha .”