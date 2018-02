Zevende uitoverwinning voor Excelsior

Excelsior heeft zaterdagavond voor de tweede keer in de historie een uitzege geboekt bij sc Heerenveen. De Kralingers wonnen met 1-0 van de Friezen. Mike van Duinen scoorde het enige doelpunt van de wedstrijd.

In de beginfase kwam Excelsior goed weg. Reza Ghoochannejhad knalde de bal dichtbij het Rotterdamse doel op de paal en doelman Theo Zwarthoed kon met het nodige geluk de bal met de hand wegslaan. Halverwege de eerste helft schoot Arber Zeneli de bal namens Heerenveen net naast.

Excelsior was aanvallend gezien nauwelijks gevaarlijk, maar de Kralingers gingen wel met een voorsprong aan de thee. Van Duinen trapte de bal in de 35e minuut via de lat in het doel (0-1).

Heerenveen beter, Excelsior strijdend

Na de rust zette Heerenveen aan en kregen de Friezen goede kansen. Zo waren de centrale verdedigers Kik Pierie en Daniel Høegh gevaarlijk. Even leek het erop dat de Rotterdamse supporters in het uitvak konden juichen voor een doelpunt van Jeffry Fortes, maar de verdediger leek in de 65e minuut hands te maken en kreeg daarvoor de gele kaart van scheidsrechter Reinold Wiedemeijer.

De mannen van Mitchell van der Gaag speelden geen beste wedstrijd, maar zij hielden wel stand. Martin Ødegaard kreeg acht minuten voor tijd bij Heerenveen de grootste kans. De Noor had een prima solo in huis, alleen had Zwarthoed met zijn teen een prima redding in huis. In blessuretijd was de thuisploeg voor het laatst dichtbij de gelijkmaker. Høegh kopte echter naast.

Zo boekte Excelsior de zevende uitoverwinning van dit seizoen. De Kralingers hebben na 25 wedstrijden 32 punten behaald.

sc Heerenveen - Excelsior 0-1 (0-1)

35' 0-1 Mike van Duinen

Opstelling Excelsior: Zwarthoed; Karami, Mattheij, Faes, Fortes; Faik, Messaoud (63' Garcia), Koolwijk; Elbers (90+2' Hadouir), Van Duinen, Bruins (89' O'Neill)