Man overleden bij auto-ongeluk in Poortugaal Ambulance (archieffoto)

Een man is zaterdagavond om het leven gekomen bij een auto-ongeluk in Poortugaal. Hij raakte van de weg en kwam met zijn auto in het water terecht op de Poortugaalseweg.

Een voorbijganger zag het slachtoffer in het water drijven en waarschuwde de politie. De hulpdiensten hebben de man nog geprobeerd te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De politie heeft niet bekendgemaakt wie de man is. Ook is nog onbekend wat er precies is gebeurd. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval.