'Turkse aanval op politici is onacceptabel'

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib vindt het onacceptabel dat Turkse media Nederlandse politici aanvallen. Ze reageert daarmee op intimidaties die zijn geuit, omdat de Tweede Kamer de Armeense genocide sinds kort erkent.

Vijf Kamerleden met een Turkse achtergrond werden zaterdag uitgemaakt voor landverraders. Het gaat om de Rotterdammers Zihni Özdil (GroenLinks) en Cem Lacin (SP). De drie anderen zijn Dilan Yesilgöz (VVD), Sadet Karabulut (SP) en Nevin Özütok (GroenLinks).

De Turkse krant Sabah is boos over het besluit van de Tweede Kamer en schrijft dat de Kamerleden met deze "schandalige beslissing Turkije hebben verraden". De website En Son Habar verspreidde ook foto's van de vijf.

Nederlander



Lacin laat in een reactie weten zich niet aangesproken te voelen door de beschuldigingen. "Ik ben geboren in Rotterdam, voel me Nederlander en doe hier mijn werk."

Het SP-Kamerlid krijgt via sociale media bedreigingen sinds de publicatie. Het geeft volgens hem aan dat nationalisme nog altijd veel los maakt. "Bij gevoelige onderwerpen lijken dit soort bedreigingen een terugkerend iets te zijn. Toch blijft het wel schrikken."

Open samenleving



Arib zei in een reactie bij Nieuwsuur dat Kamerleden vrij voor hun mening moeten kunnen uitkomen. "Bedreiging of aanzetten tot bedreiging is onacceptabel. Het past niet in een democratie en in een open en vrije samenleving als de onze."

Genocide

De Tweede Kamer besloot donderdag de moord op honderdduizenden Armeniërs voortaan genocide te noemen. De moorden werden ruim honderd jaar geleden gepleegd ten tijde van het Ottomaanse Rijk. Alle partijen steunden de motie, behalve DENK.

Hiervoor werd altijd gesproken over de 'kwestie van de Armeense genocide'. De Kamer doet die formulering dus in de ban. Het kabinet blijft het wel zo noemen.

Voor Turkije ligt de zaak zeer gevoelig. De Turkse regering ontkent niet dat veel doden zijn gevallen, maar vindt dat geen sprake is van genocide. Volgens Turkije was het oorlog en gaat het om oorlogsslachtoffers.

Spanningen

Toen Turkije lucht kreeg van het plan om de genocide te erkennen, werd vanuit de Turkse hoofdstad Ankara woedend gereageerd. En dat terwijl de verhoudingen tussen Nederland en Turkije sinds vorig jaar al op scherp staan.

In maart zette Nederland een Turkse minister het land uit toen zij campagne wilde voeren voor een omstreden referendum in Turkije. Hoewel Nederland haar komst niet op prijs stelde , kwam de minister toch naar Rotterdam om de Turken toe te spreken op het consulaat op de Westblaak.