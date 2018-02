Deel dit artikel:











Bestelbus in lichterlaaie in Zuidland Foto: AS Media

In Zuidland is in de nacht van zaterdag op zondag een bestelbus in brand gevlogen. De politie sluit brandstichting nog niet uit.

De auto vatte rond 00:30 uur vlam op de Kerkweg. Brandweermannen hebben ervoor gezorgd dat het vuur niet is overgeslagen naar een naastgelegen schutting. De politie doet zondag overdag onderzoek naar de oorzaak van de brand. Volgens een woordvoerder kan het gaan om brandstichting of een technisch mankement.