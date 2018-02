Meisjes vinden sierlijk zwaard bij Numansdorp

Twee meisjes keken zaterdag verrast op toen ze bij Numansdorp een zwaard ontdekten. Ze deden de vondst toen ze in de grond aan het graven waren.

Het wapen is tientallen centimeters lang en op het heft zitten kleurrijke versieringen, meldt de politie op Facebook.

Het botte zwaard kan overigens niet oud zijn: volgens de politie is het gemaakt van "echt 20ste-eeuws betonijzer". En hoewel het waarschijnlijk speelgoed is, is de politie toch nieuwsgierig naar waar het wapen vandaan komt.