Praat na over Feyenoord-PSV (1-3) Feyenoord-PSV

Feyenoord beleeft in de eredivisie geen goed seizoen. Als de Rotterdammers in de competitie nog iets wilden, dan moesten zij zondag koploper PSV verslaan. Dat gebeurde niet. De Brabanders wonnen met 3-1 in De Kuip.

Feyenoord - PSV 1-3 (0-2) 23' 0-1 Santiago Arias

34' 0-2 Steven Bergwijn

53' 1-2 Tonny Vilhena

58' 1-3 Gaston Pereiro Opstelling Feyenoord: Jones; Nieuwkoop, Botteghin, Van der Heijden, Malacia; El Ahmadi, Amrabat, Vilhena; Berghuis (46' Boëtius), Jørgensen, Toornstra