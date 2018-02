Vermist scheepshondje na een maand herenigd met baasje

Weken en weken duurde het, maar er is dit weekend een eind gekomen aan een onzekere periode voor schippersvrouw Marlies Snellers. Haar vermiste hondje Bobbie is na een maand terug. "Ze is thuis en het is een en al herkenning."

Snellens kan haar geluk niet op. Ze vond haar 2-jarige hondje zaterdagavond zelf toen ze ging kijken bij een vangkooi die vrijwilligers op de Elbeweg in de Europoort hadden neergezet.

"Ze waren al de hele nacht gaan kijken, omdat Bobbie wel steeds de kooi in liep, maar niet van de prooi at. De kooi sloot daardoor niet. Ik kreeg bijna een hartverzakking toen ze de prooi wel lostrok en de kooi dichtging."

Tekst gaat door onder de tweet



Nachtmerrie

Bobbie ontsnapte op 17 januari van het binnenvaartschip van Snellens en rende haar vrijheid tegemoet . Al die tijd zwierf het teefje rond, maar liet ze zich niet vangen.

"De eerste weken waren verschrikkelijk", zegt Snellens. "Ik had een knoop in m'n maag en ben 5 kilo afgevallen. Ik kon niet eten. Het was echt een nachtmerrie."

De schippersvrouw deed er samen met vrijwilligers alles aan om Bobbie terug te krijgen, maar dat was nog niet makkelijk. "Ze was een paar dagen gezien bij Shell in de buurt. Maar omdat dat afgesloten terrein is, konden we er niet zomaar op."

Smerig

Alsof er niets gebeurd is, lag Bobbie zondagmiddag alweer lekker te zonnen op Snellens' bed. Ze heeft alleen een wondje en twee teken over gehouden aan haar avontuur.

"En ze stonk naar compost. Ik heb haar net in bad gedaan en het water was erg groezelig. Verder heeft ze veel honger, maar ze is weer bijna de oude", zegt Snellens opgelucht.

De schippersvrouw is de vrijwilligers die haar hebben geholpen ontzettend dankbaar. "Zij verdienen echt een gouden pluim. Zonder hen hadden we haar niet kunnen vangen."

Tuigje

Bobbie staat voorlopig onder verscherpt toezicht. Een nieuw, veiliger tuigje en een hekje op de boot moeten voorkomen dat ze er weer tussenuit knijpt.

Snellens: "Toen ze net gevangen was, probeerde ze toch ook weer te ontsnappen. Het zal er altijd wel een beetje in blijven zitten."