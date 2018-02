Deel dit artikel:











Moeder en kind te water in Oostvoorne Foto: MediaTV

In Oostvoorne is zondagochtend bij de Rietdijk een auto op z'n kop in het ijskoude water beland. Een moeder en haar kind zijn onderkoeld uit de auto gekomen en naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 11:30 uur. De wagen lag een meter lager dan de weg in een sloot. Volgens ooggetuigen klom het kind zelf uit de auto. Omstanders hebben daarna de moeder eruit gehaald. Er waren geen andere auto's betrokken bij het ongeluk. Hoe het heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk.