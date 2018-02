Passantenonderzoek naar vermiste Orlando (17) uit Rotterdam

De politie houdt zondagavond een groot passantenonderzoek in de Haagse wijk Ypenburg. De 17-jarige Orlando Boldewijn is daar voor het laatste gezien sinds zijn vermissing op zondag 18 februari. De politie heeft geen idee waar de Rotterdamse tiener is en of hem iets is overkomen.

Boldewijn kwam niet meer thuis nadat hij een een date had gehad via Grindr, een datingapp voor homoseksuelen. De man met wie hij had afgesproken zegt dat hij Boldewijn zondag rond 20.00 uur heeft afgezet op de Böttgerwater in Den Haag-Ypenburg. Enkele uren later stuurde de tiener nog een berichtje naar zijn moeder. Sindsdien is niets meer van hem vernomen.

De politie heeft de telefoon- en bankgegevens van de Rotterdammer nagetrokken. Beide heeft hij na zondag niet meer gebruikt.

Rechercheurs zijn een groot onderzoek gestart. Getuigen worden opgeroepen zich te melden als ze iets weten over de vermissing van Orlando. De politie heeft geen concrete aanwijzingen voor een misdrijf, maar houdt alle scenario's open.