Maastunnel in beide richtingen twee nachten achterelkaar dicht Maastunnel - foto: Sylvio Pinas

De Maastunnel in het centrum van Rotterdam is in de nacht van zondag op maandag en maandag op dinsdag dicht. Automobilisten moeten tussen 00:30 uur en 06:00 uur omrijden. De fiets- en voetgangerstunnel blijft wel open.

In de tunnelbuizen worden de verkeerssystemen vervangen. Er komen onder meer nieuwe camera's, matrixborden en oproepinstallaties. De buis van Noord naar Zuid is sinds afgelopen zomer dicht voor renovatiewerkzaamheden. De tweede buis is normaal gesproken wel open zodat verkeer snel het Erasmus MC kan bereiken.