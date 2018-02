Pover Feyenoord onder de maat tegen PSV

Feyenoord heeft zondagmiddag de zevende nederlaag van het seizoen geleden. De regerend landskampioen ging in De Kuip met 3-1 onderuit tegen PSV. Het team van coach Giovanni van Bronckhorst kon heel de wedstrijd geen vuist maken tegen de Brabantse koploper.

De beginfase was voor PSV. Het Brabantse team kon dat overwicht in eerste instantie niet omzetten in kansen. Pas in de achttiende minuut werd de ploeg uit Eindhoven voor het eerst echt gevaarlijk met een kopbal van Santiago Arias.

Vijf minuten later was het wel raak voor de Chileense back. Hij mocht helemaal vrij de 0-1 achter Feyenoord-doelman Brad Jones koppen. Iets meer dan tien minuten later had Steven Bergwijn de score alweer verdubbeld. Bart Nieuwkoop kon de buitenspeler van PSV namelijk niet afstoppen. Via de binnenkant van de paal belandde de bal in het doel (0-2).

Feyenoord kon geen vuist maken in de eerste helft. De Rotterdammers creëerden geen kansen en waren slordig in het balbezit.

Aansluitingstreffer snel teniet gedaan

Na de rust scoorde Bergwijn bijna zijn tweede treffer van de middag. Zijn poging, die tussen een schot en een voorzet in zat, ging echter rakelings langs het Feyenoord-doel. Uit het niets deed Tonny Vilhena iets terug na goed voorbereid werk van de ingevallen Jean-Paul Boëtius (1-2). Het was pas de eerste kans van de wedstrijd voor Feyenoord.

De aansluitingstreffer van Vilhena werd al vlug weggepoetst door PSV. Gaston Pereiro reageerde vlug op het schot van Bergwijn dat niet goed werd weggewerkt door Jones. Hij maakte de 1-3. Vier minuten later verzuimde Bart Ramselaar de vierde Eindhovense treffer te scoren.

Vervolgens kon Feyenoord deze tik in het gezicht niet verwerken. Het duel tegen de koploper van de eredivisie werd na het derde doelpunt van PSV niet meer spannend. Een doelpunt van Nicolai Jørgensen werd in de blessuretijd nog wel afgekeurd vanwege buitenspel.

Feyenoord - PSV 1-3 (0-2)

23' 0-1 Santiago Arias

34' 0-2 Steven Bergwijn

53' 1-2 Tonny Vilhena

58' 1-3 Gaston Pereiro

Opstelling Feyenoord: Jones; Nieuwkoop, Botteghin, Van der Heijden, Malacia; El Ahmadi, Amrabat, Vilhena; Berghuis (46' Boëtius), Jørgensen, Toornstra