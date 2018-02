GroenLinks vol vertrouwen over kansen in Rotterdam

Jesse Klaver is ervan overtuigd dat er na de verkiezingen GroenLinkswethouders in Rotterdam komen

GroenLinks gaat na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart in Rotterdam wethouders leveren. Dat heeft GroenLinks-voorman Jesse Klaver zondag voorspeld tijdens het partijcongres in Rotterdam.

Klaver toonde zich vol vertrouwen over de verkiezingskansen in Rotterdam. Hij is ervan overtuigd dat de stad voor een politieke ommekeer staat, waarbij rechts gaat verliezen en links gaat winnen.

Klaver hoopt dat GroenLinks Rotterdam een college kan gaan vormen zonder Leefbaar Rotterdam, dat een alliantie heeft met Forum voor Democratie. De Rotterdamse lijsttrekker Judith Bokhove sluit zich daarbij aan: "Het is weinig realistisch om te denken dat wij met Leefbaar gaan samenwerken. Wij willen een ander stadsbestuur."

Bokhove benadrukt dat ze Leefbaar niet uitsluit. Eerder sloot D66 Leefbaar Rotterdam wel uit vanwege de alliantie met Forum voor Democratie.

In de drie andere grote steden verwacht Klaver ook mee te gaan besturen. En in Amsterdam, Utrecht en Nijmegen denkt hij dat zijn partij de grootste wordt. GroenLinks bestuurt op dit moment mee in 64 gemeenten. Klaver verwacht dat dat er 100 worden.

Het landelijke congres van GroenLinks was in het Topsportcentrum in Rotterdam. Volgens de partij hadden zich 2.500 mensen aangemeld voor de bijeenkomst.