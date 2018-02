Brandweer bestrijdt duinbrand in Hoek van Holland

De brandweer is zondag aan het einde van de middag uitgerukt voor een duinbrand langs de Strandboulevard in Hoek van Holland.

Het duingras is op dit moment droog. Het vuur verspreidde zich dan ook snel over een gebied van zo'n 50 bij 24 vierkante meters. Daarom werd opgeschaald en verliet de brandweer met extra materieel de kazerne. Maar al snel kon het sein 'brand meester' worden gegeven.

Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. "Maar brand ontstaat niet zomaar. We sluiten brandstichting dan ook niet uit", aldus een woordvoerder van de brandweer.