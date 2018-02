IJsbaan in de maak. Nog even geduld A.U.B.

De harde wind is voorlopig nog spelbreker voor schaatstochten op natuurijs. De boswachter van de Rottemeren en Eendragtspolder waarschuwt dat schaatsen nog onverantwoord en gevaarlijk is. Alleen bij lokale ijsverenigingen die een weiland onder water hebben gezet, kan er waarschijnlijk binnenkort geschaatst worden.

"Met deze wind zal het niet lukken. De wind houdt het water in beweging en daardoor krijgen we geen ijs", zegt boswachter Bert de Zeeuw van Staatsbosbeheer. Een natuurtocht op de Rottemeren of de Eendragtspolder zit er voorlopig echt niet in. Eerst zal de wind moeten gaan liggen en is een aantal dagen flinke vorst nodig.

Het kraakt nog, zag je het? schaatsliefhebber Nico Kers

Zijn advies is de plaatselijke ijsclub in de gaten houden en genieten van de mooie winterse plaatjes. "De watervogels zitten nu dichter op elkaar in de vele wakken en daar kan je van genieten met deze koude, maar schaatsen zit er niet in."

Trainen met driedubbele thermokleding

Zolang de boel niet dichtgevroren zit, wordt er getraind op de Willem Alexander-roeibaan. "Ja het is heel erg koud, maar nooit te koud om te roeien", zegt roeister Vera van Gerwen. Zij traint met de 8-formatie voor een belangrijke wedstrijd volgende maand in Amsterdam. Tijdens de training vriest het ijs zelfs vast aan de kleding van de roeisters. "Ik heb heel veel lagen thermokleding aangetrokken, twee lange broeken en twee paar sokken. Alleen je handen kan je niet bedekken, dus die vangen echt veel kou."

'IJsbaan in de maak, nog even geduld A.U.B'

Even verderop zijn de mannen van IJsclub Zevenhuizen bezig om een weiland schaatsklaar te krijgen tijdens de voorjaarsvakantie.Ze plaatsen een bord met de tekst: 'IJsbaan in de maak. Niet betreden. Nog even geduld A.U.B'.

Zo willen ze voorkomen dat voorbijgangers het ijs gaan testen en wakken veroorzaken. IJsmeester Wim van Dorp hoopt spoedig op een startsein: "Het ligt allemaal aan het weer. Hoe hard het gaat vriezen, hoe hard de wind waait en hoe sterk de zon schijnt. We hebben nu 2 centimeter ijs en we kunnen nog wel wat aangroei gebruiken. We moeten nog wel twee dagen wachten."

Het kraakt nog

De hoop van veel schaatsliefhebbers is gevestigd op de lokale ijsverenigingen die een weiland onder water hebben gezet. Ook de 78-jarige schaatsliefhebber Nico Kers kan niet wachten. "Ik ben klaar voor het schaatsen maar het kan nog niet." Voorzichtig stapt hij op het ijs maar dat zegt krak. "Het kraakt nog, zag je het?"

Nico Kers vindt het met deze wind eigenlijk ook te koud om te schaatsen maar hij houdt goede hoop. "Als de wind gaat liggen, gaan wij schaatsen", zegt hij met voorspellende kracht.

Siberische muts op

Het geduld van de schaatsliefhebbers wordt nog even op de proef gesteld. Ondertussen is het genieten van het koude weer en de mooie winterse plaatjes. Als je je er maar goed op kleedt! "Heerlijk", zeggen de wandelaars Silvia en Joke in koor. "We hebben er ons wel Siberisch op aangekleed", voegen ze eraan toe.