Deel dit artikel:











Van Stee in FC Rijnmond: 'Meer krediet voor Van Bronckhorst bij bekerwinst' Henk van Stee

Henk van Stee neemt het op voor Giovanni van Bronckhorst, die met Feyenoord in moeilijke tijden verkeert. De regerend landskampioen had zondag weinig in te brengen tegen koploper PSV (1-3), maar Van Stee houdt vertrouwen in de coach van de Rotterdammers. "Als Van Bronckhorst de beker pakt, dan verdient hij voor volgend jaar nog meer krediet", zegt hij in FC Rijnmond.

Presentator Bart Nolles had in de regionale voetbaltalkshow genoeg te bespreken. Niet alleen Van Stee zat in FC Rijnmond. Ook analist Emile Schelvis en radiocommentator Dennis van Eersel namen plaats in het programma. De mannen namen uitgebreid de tijd om Feyenoord-PSV te analyseren. Ook kwam de zevende uitoverwinning van Excelsior van dit seizoen ter sprake. De Kralingers wonnen zaterdag in Friesland van sc Heerenveen (0-1). Verder besteedde FC Rijnmond aandacht aan Sparta, dat zaterdagavond in de slotfase met 2-1 onderuit ging op bezoek bij AZ.