Na een mogelijke beroving is het slachtoffer in Rotterdam-Kralingen zondagavond neergestoken. Dat gebeurde op de hoek van de Libellenstraat met de Hommelstraat.

Of het slachtoffer eerst beroofd is, zoals getuigen melden, kon de politie nog niet zeggen. Over de toestand van het slachtoffer is ook nog niets bekend. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.