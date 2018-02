Deel dit artikel:











A15 richting Gorinchem: weer één rijstrook open Foto: Lex van Lieshout (ANP)

De A15 in de richting Gorinchem is grotendeels afgesloten na een ongeluk tussen twee vrachtwagens en twee personenauto's bij Arkel. Er is één rijstrook weer open. Bij het ongeluk zijn twee personen gewond geraakt.

Over een lengte van vijf kilometer was het verkeer ingesloten tussen de laatste afrit en de afsluiting waar het ongeval plaatsvond. De politie heeft het verkeer weggeleiden. De A15 wordt pas weer geheel geopend als de politie het onderzoek heeft afgerond en als de weg weer schoongemaakt is. Verkeer in de richting van Gorinchem wordt geadviseerd om te rijden in de richting van Den Bosch en Waalwijk, over de A2, A59 en de A27. De omleiding zorgde ook voor file op de A27 en de A28 in de richting van Gorinchem.