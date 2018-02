Deel dit artikel:











Meerdere schoten gehoord op de Lijnbaanhof in Rotterdam Foto: MediaTV Foto: Niels van Hattem Foto: Niels van Hattem Lijnbaanhof Foto: Niels van Hattem

Op de Lijnbaanhof in Rotterdam-Centrum is maandagochtend meerdere geschoten. Het hof ligt tussen de Karel Doormanstraat en de Lijnbaan in. Een verdwaalde kogel raakte de ruit van Superlooks Cosmetics. De politie heeft de schutter opgepakt.

De schietpartij vond plaats na een ruzie, bevestigt een woordvoerder van de politie. De schutter vluchtte vervolgens in een auto, maar kwam niet ver: agenten wisten de man aan te houden. Er raakte niemand gewond.