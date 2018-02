Politie krijgt meerdere tips over vermiste Orlando (17)

Het passantenonderzoek naar de vermiste Orlando Boldwewijn in de Haagse wijk Ypenburg heeft meerdere tips opgeleverd, vertelt een politiewoordvoerder maandagochtend op Radio Rijnmond. Deze tips worden op maandag verder onderzocht. "We hebben nog geen enkel teken van leven van hem."

De 17-jarige Rotterdammer bleef volgens de politie wel vaker een nachtje weg van huis. "Maar dan sliep hij bij vrienden. Zij hebben hem ook al een week niet gesproken en dat maakt dat iedereen gewoon aan zijn water voelt: hier klopt iets niet."

Boldewijn kwam niet meer thuis nadat hij zondag 18 februari een een date had. De man met wie hij had afgesproken zegt dat hij Boldewijn toen rond 20:00 uur heeft afgezet op de Böttgerwater in Ypenburg. Enkele uren later stuurde de tiener nog een berichtje naar zijn moeder. Sindsdien is niets meer van hem vernomen.

"Het was een actieve jongen met een grote vriendenkring en dat maakt dat het niet klopt", zegt de woordvoerder. Zijn vrienden deelden eerder honderden flyers uit om aandacht te vragen voor de vermissing van Boldewijn.

"Het begint toch steeds aannemelijker te worden dat hem iets is overkomen. Iets waarom hij geen contact opneemt met zijn vrienden die hij anders dagelijks spreekt."