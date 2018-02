Deel dit artikel:











Winkelpersoneel in Hillegersberg bedreigd met mes

De Blokker aan de Streksingel in Rotterdam-Hillegersberg is maandagmorgen overvallen. Het personeel van de winkel werd bedreigd met een mes. De overvaller is gevlucht met een nog onbekende buit.

De politie is een zoekactie gestart naar de dader. Het personeel wordt opgevangen, niemand raakte gewond.