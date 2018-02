Zonnebankgebruik minister De Jonge is 'gevaarlijk en onverstandig'

Huidartsen zijn verbijsterd over een bekentenis van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. De voormalig wethouder in Rotterdam gaf afgelopen week toe dat hij twee keer per maand onder de zonnebank ligt.

De Jonge deed de uitspraak in de talkshow van Eva Jinek en zei dat hij er anders beroerd uitziet. Huidartsen reageerden gechoqueerd. Ook Marlies Wakkee, dermatologisch chirurg in het Erasmus MC in Rotterdam, vindt het zonnebankgebruik van de minister onverstandig en gevaarlijk.

In Nederland krijgen jaarlijks 55 duizend mensen de diagnose huidkanker, vertelt Wakkee maandagochtend op Radio Rijnmond. "Onder de zonnebank gaan verhoogt het risico op huidkanker met twintig procent. En hoe jonger je onder de zonnebank gaat, des te hoger wordt die kans, dus die wordt dan meer dan verdubbeld."

Meest voorkomend

Huidkanker is de meest voorkomende kanker van Nederland en het stijgt ieder jaar met vijf procent. Tegelijkertijd stijgt ook het zonnebankgebruik.

Vooral de boodschap van De Jonge over er beroerd uitzien vindt Wakkee choquerend: "Daarmee zegt hij eigenlijk: als je niet onder de zonnebank gaat, dan zie je er beroerd uit. Dus hoe witter hoe beroerder."

Daarmee praat hij iets goed, stelt de arts: "Niemand hoeft perfect te zijn, maar zeggen dat hij er dan minder beroerd uitziet is net zoiets als zeggen: ik rook af en toe een sigaretje, want dan zie ik er stoerder uit."

Uitnodiging

Artsen van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie hebben de voormalig wethouder uitgenodigd om zijn huid te laten testen op de Nationale Huidkankerdag op 2 juni.

"We hopen dat hij wil komen, want hij heeft een lichte huid en zo gebruind zijn is al een teken dat hij een verhoogd risico heeft op huidkanker", zegt Wakkee. De minister is nog niet op de uitnodiging ingegaan.