Een maand lang geen trams over het Kruisplein

Over het Kruisplein in Rotterdam rijden vanaf maandag een maand lang geen trams. De RET werkt van 26 februari tot zondag 1 april aan de tramsporen op het drukke plein vlakbij Rotterdam Centraal.

De trams rijden wel, maar niet de gebruikelijke route. De meeste trams vermijden het Kruisplein door om te rijden. Tramlijnen vier en acht rijden in twee delen.

Beide trams rijden tot Rotterdam Centraal en tot halte Beurs in het centrum van de stad. De haltes tussen deze twee stops vervallen. Reizigers kunnen de metro pakken, moeten lopen of kunnen gebruik maken van gratis fietsen.

De RET richt vanaf 19 maart daarnaast vervangende haltes in op het Weena. De overlast voor de tramreizigers wordt zo een beetje verlicht, want alle tramlijnen kunnen dan weer in de buurt van CS komen, verwacht de vervoerder. "De reiziger moet alleen iets verder lopen van en naar Rotterdam Centraal."

"Er rijden hier acht verschillende trams en het Kruisplein wordt dus ook veel gebruikt", licht een RET woordvoerder de reden voor de werkzaamheden uit. Het is de bedoeling dat deze eind maart en uiterlijk 1 april klaar zijn. "Tot die tijd hebben reizigers er last van. Je doet wat langer over de reis."

Gratis fietsen

Om reizigers tegemoet te komen en om andere haltes te overbruggen zijn er gratis fietsen beschikbaar. De RET werkt hiervoor samen met Mobike , dat bedrijf verhuurt normaal fietsen tegen betaling.

"Iedereen kan voor deze periode gratis gebruikmaken van de fietsen", zegt Ronald Haverman van Mobike. "Je hoeft nu ook geen borg te betalen. Het grote voordeel is dat je sneller bent, want je hoeft niet in die tram die om moet rijden."

De kou kan het project mogelijk vertragen, maar de verwachting is dat dit wel meevalt. "We hebben wat bufferdagen gepland", aldus de woordvoerder.