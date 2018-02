Fans Feyenoord treuren om verval: 'Één brok ergernis'

Feyenoorder ben je niet voor je lol. Enkele maanden na het vieren van de landstitel kan het contrast niet groter zijn. Feyenoord staat na de nederlaag tegen PSV 23 punten achter op de koploper.

De Rotterdammers zijn afgezakt naar plek 5 van de eredivisie. Een play-off plek. Het raakt veel supporters van de club in de ziel: "Het is één brok ergernis, een schande wat hier gaande is." En wat betreft de oorzaak, wordt er veel naar één persoon gewezen: "De oorzaak ligt bij de trainer. Tactisch gezien is het een drama. Maar wat moet ik er van zeggen..."

Toch zijn er ook deze koude maandagochtend nog optimisten te vinden. De bekerfinale lonkt, met een halve finale tegen Willem II op het programma. "En die gaan we winnen, makkelijk ook."