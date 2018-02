16-jarige opgepakt voor dubbele liquidatie

Slachtoffers Gilberta Henrietta (l) en Lindomar Elisabeth van de liquidatie in de Rhijnauwensingel

Een 16-jarige Rotterdammer is maandagochtend gearresteerd voor de betrokkenheid bij de schietpartij aan de Rhijnauwensingel in Rotterdam-Beverwaard. Hierbij kwamen twee Rotterdammers van 25 en 26 jaar om het leven.

De politie arresteerde eerder al drie tieners voor de dubbele liquidatie. De jongens zijn alle drie 18 jaar. Twee van hen waren 17 toen de schietpartij plaatsvond op 20 december 2017.

De 25-jarige Lindomar Elisabeth was net in de geparkeerde auto van de 26-jarige Gilbert Henriëtta gestapt, toen een andere auto passeerde. Vanuit die wagen werd met een Kalasjnikov het vuur geopend.

Een van de slachtoffers is mogelijk onbedoeld omgebracht , zo meldde de politie eerder. Volgens de politie was Henriëtta waarschijnlijk het eigenlijke doelwit van de schutter. De witte Seat Leon van Henriëtta was doorzeefd met kogels.