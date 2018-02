Deel dit artikel:











Snelcursus schaatsen voor het natuurijs komt

Het is vallen, opstaan en je vasthouden aan de stoel voor je. Eigenlijk is er in al die jaren niets veranderd in het leren schaatsen. In de Dordtse Sportboulevard zijn maandag meer dan zestig deelnemers gestart aan de snelcursus.​Misschien komt de populariteit door de Olympische Spelen, misschien door de kou waardoor de mogelijkheid voor schaatsen op natuurijs mogelijk wordt, maar bij kunstrijvereniging De Drechtsteden merken ze dat het drukker is dan normaal.

"We hebben meer dan dubbel zoveel deelnemers als in de kerstvakantie", zegt trainer Marieke. De deelnemers die voor het eerst op de ijzers staan, leren het nog op de aloude manier: met een stoel ervoor. "Schaatsen leer je door vallen en opstaan. De snelcursus duurt drie dagen en dat betekent dat je, als alles goed gaat, na de cursus ook hebt leren overstappen." Olympische Spelen

De meeste deelnemers aan de cursus schaatsen al behoorlijk, maar kunnen altijd wat bijleren. "Ik vind vooral remmen lastig", zegt Leandro (11). Met een grote glimlach glijdt hij over het ijs. "Ik doe dit voor de lol, ik vind schaatsen heel erg leuk." Ook Maartje (10) oefent deze dagen op de schaats, maar ze kan het al erg goed. Haar sportdroom? "Meedoen aan veel wedstrijden." En daarna lachend: "En misschien wel de Olympische Spelen!"