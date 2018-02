Afgelasting Feyenoord - Willem II niet uitgesloten

Vooralsnog verwacht de KNVB dat de bekerwedstrijd tussen Feyenoord en Willem II komende woensdag gewoon kan doorgaan. Maar het winterse weer kan nog roet in het eten gooien.

"Er wordt inderdaad erg koud weer verwacht komende woensdag," reageert een persvoorlichter van de KNVB. "De verwachting is dat deze kou geen belemmering zal vormen voor de spelers en/of de velden, maar eventueel wel voor supporters. Supporters zitten op de tribune nagenoeg stil en ook met hen moet rekening gehouden worden bij deze kou. Vanuit de KNVB is hiervoor al contact opgenomen met Meteo Consult over de weersverwachting van aankomende woensdag. Voor de KNVB is -15 gevoelstemperatuur de grens om het doorgaan van een wedstrijd te heroverwegen."

Ed Aldus: 'Gevoelstemperatuur daalt naar -14 graden'

Volgens weerman Ed Aldus van RTV Rijnmond komt de gevoelstemperatuur wel dicht in de buurt van die cruciale grens. "Er staat woensdagavond een matige tot vrij krachtige oostenwind, kracht 4 of 5. De gevoelstemperatuur daalt van -11 om 19:00 uur naar -14 graden om 23:00 uur."

Mocht het in de praktijk nóg kouder worden, dan gaat de KNVB in overleg met Feyenoord een knoop doorhakken: "Als de temperatuur kouder wordt, is het voor supporters niet verantwoord om hun club 90 minuten lang aan te moedigen vanaf de tribune. Als de temperatuur toch kouder wordt dan -15, dan zal de situatie opnieuw beoordeeld worden en dit zal uiteraard in goed overleg gaan met de thuisspelende clubs."