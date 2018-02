Deel dit artikel:











Spijkenisserbrug opnieuw in storing geweest De Spijkenisserbrug (archieffoto)

De Spijkenisserbrug is maandagmiddag in beide richtingen enkele uren dicht geweest wegens een storing. Volgens Rijkswaterstaat was een technisch mankement de oorzaak.

Zowel automobilisten als het scheepvaartverkeer hadden last van de storing. Auto's moesten omrijden via de Botlekbrug. De problemen waren vlak voor 17:00 uur opgelost voor het autoverkeer. Schepen kunnen nog niet varen. Het is alweer de 45ste storing in drie jaar tijd. De brug wordt al langer geplaagd door storingen, omdat het een oude brug is.