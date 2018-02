'Pasjessysteem voor bewoners rond de Kuip is mislukt'

Het pasjessysteem voor bewoners van de wijk Veranda in Rotterdam-Zuid tijdens evenementen in de Kuip is mislukt. Bewoners willen dat er een makkelijker systeem komt.

Aanleiding is de parkeeroverlast tijdens thuiswedstrijden van Feyenoord. Bewoners hebben al jaren last van de vele auto's en voor hen is het tijdens die evenementen moeilijk om hun wijk in of uit te rijden.

Vooraf hadden bewoners van de Veranda een e-mail ontvangen waarin ze het toegangspasje kregen toegestuurd, met alleen de naam van de bewoner erop. "Iedereen kon er zijn eigen naam in plakken en dat is kennelijk ook gebeurd", zegt Marco van den Berg van Stadionpark Werkgroep Veranda.

Andere bewoners hadden het toegangspasje niet ontvangen. Dat leverde chaos op bij de toegangswegen tot de wijk.

Beproefd systeem

De werkgroep was vooraf akkoord gegaan met een test. "We vroegen ons wel af of het niet heel omslachtig en fraudegevoelig was", zegt van den Berg.

"Maar de gemeente Rotterdam zei dat het systeem eerder is ingezet bij grote evenementen als het North Sea Jazz Festival en de Wereldhavendagen. Het is beproefd en het werkt, zeiden ze. Dus wij wilden dat wel zien."

Op 14 maart is er een overleg met Feyenoord City. Daar wil het Stadionpark Werkgroep Veranda pleiten voor een ander systeem.

"Met de huidige stand van de techniek moet het toch niet te moeilijk zijn om een systeem in te voeren dat wel werkt. Je zou met kentekens van bewoners kunnen werken en die controleren", aldus van den Berg.

"De professionele partijen zijn nu aan zet", aldus de woordvoerder van de werkgroep.