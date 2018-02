Draaiend eten en drinken in de UFO van Rotterdam

Het heeft even geduurd maar donderdag 1 maart gaat restaurant UFO in Rotterdam officieel open. Tot die tijd wordt er letterlijk proef gedraaid. Genodigden kunnen terecht voor ontbijt, lunch of diner. Met gratis uitzicht...

Het etablissement is een idee van Hennie van der Most. De horeca- en attractiepark ondernemer is bezig met de aanleg van Speelstad Rotterdam op het voormalig AVR terrein aan de Doklaan in Rotterdam.

De opening van zijn draaiende restaurant is een paar keer uitgesteld. Technische problemen en een berg papierwerk leverden wat vertraging op. Donderdag 1 maart moet het zover zijn: de officiële opening.

45 meter hoogte

"Ik kan niet meer op mijn benen staan", zegt Van der Most. "Maar donderdag is het eindelijk zover."

In het restaurant draait de vloer met daarop de tafels en stoelen 360 graden rond. In anderhalf uur tijd glijdt de complete skyline aan je voorbij. Op 45 meter hoogte zie je op een heldere dag alle markante Rotterdamse gebouwen. De Kuip, de bruggen, de Euromast, SS Rotterdam; alles.

Uitzicht

Op de tafels staan elektrische grillplaten en daarop kan de klant zijn eigen vlees, pannenkoek of eitje bakken. Verder is er vooral een selfservice buffet met drinken en eten.

De eters die zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn tijdens het proefdraaien zijn stuk voor stuk enthousiast. Tussen alle happen door vergaapt men zich aan het uitzicht en worden foto's gemaakt.

Speelstad Rotterdam

Het opstijgen en dalen duurt een paar minuutjes. Eenmaal beneden kan in de bar nog wat worden nagetafeld. Daar zie je dat de werkzaamheden aan Speelstad Rotterdam nog in volle gang zijn.

"De eerste grote stap is gezet, eindelijk en nou is het niet lullen, maar poetsen", lacht de vrolijke Hennie, die ook in Zwolle een draaiend restaurant exploiteert.

Maar een skyline als die in Rotterdam vind je uiteraard nergens, ook niet in Zwolle. Speelstad moet in 2020 open gaan. IJs en weder dienende, maar aan Van der Most zal het niet liggen.