Studenten Laurentius bijna weer onder de pannen Foto: Stan van der Laan Foto: Stan van der Laan Foto: Stan van der Laan

Het opknappen van het dak van studentenvereniging Laurentius is in volle gang. De zolder wordt maandag leeggehaald en bouwvakkers zijn druk bezig met het sjouwen van platen. Vorige week viel er een hijskraan dwars door het dak van het pand aan de Infirmeriestraat in Rotterdam-Kralingen.

De hijskraan viel om tijdens isolatiewerkzaamheden. Het kantoorpand naast de studentenvereniging is onlangs omgebouwd tot woningen voor expats die geluidsoverlast ondervonden van hun jonge buren. Daarom werd het hele gebouw van de studentenvereniging opnieuw geïsoleerd.



Toevallig was er op het moment dat de kraan viel niemand in het pand aanwezig, omdat zij bij de uitvaart van oud-premier Ruud Lubbers waren. Lubbers was niet alleen erelid van Laurentius; hij opende het pand ook in 1985. Nieuwe dakpannen

De kraan viel net niet op een steunbalk en de schade lijkt mee te vallen. "Het dak moet opnieuw geïsoleerd worden en daarna kunnen de dakpannen er weer op", zegt Mirle Buurma, voorzitter van de vereniging. De verwachting is dat de isolatiewerkzaamheden van het pand geen vertraging oplopen. Er is ironisch genoeg binnen het bestuur van de vereniging wel al jaren een grap die luidt: "Het bestuursjaar gaat goed zolang het pand nog staat", vertelt Buurma nog lachend.