Kan Van Bronckhorst het tij keren bij Feyenoord?

Een dag na de 3-1 nederlaag tegen PSV kan het vizier bij Feyenoord volledig gericht worden op het bekertoernooi. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst is uit vorm en het spel van de Rotterdammers stelt al weken teleur. Kan de oefenmeester van Feyenoord zijn ploeg op tijd op scherp zetten voor het bekerduel tegen Willem II?

Jeroen Elshoff, voetbalcommentator van NOS, dacht voorafgaand aan de wedstrijd tegen PSV geen sterk Feyenoord te verwachten: "Je krijgt niets van wat je hoopt, alleen wat je vooraf had kunnen bedenken: dat Feyenoord niet goed genoeg is en waarschijnlijk het vizier op woensdag heeft gericht." Ook Jan Joost van Gangelen, presentator van FOX Sports, is kritisch. "Het was teleurstellend op alle fronten."

Feyenoord moet woensdag dus in de halve finale van het bekertoernooi van Willem II winnen om het seizoen nog enigszins kleur te geven. "Stel dat zo'n wedstrijd minder makkelijk ontwikkelt, heeft deze ploeg dan de veerkracht nog?", vraagt Feyenoord-watcher Mikos Gouka van AD Sportwereld zich af.