Barendrechters fel tegen snelheidsverhoging tram 25 Tram 25

Buurtbewoners in de wijk Carnisselande in Barendrecht komen in actie tegen het plan om de maximumsnelheid van tram 25 te verhogen. De omwonenden vrezen voor onveilige situaties en meer geluidsoverlast.

Als het aan de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag ligt, gaat die volgend jaar van 30 km/u naar 50 km/u. Daarmee zou voor de reiziger een tijdswinst van vijf minuten te behalen zijn. Het openbaar vervoer moet daarmee een aantrekkelijkere optie worden. "Waar hebben we het over...? Vijf minuten", zegt Fred de Baas van de Vereniging van Eigenaren van wooncomplexen Toledo en Zamora. "En dat is dan voor het hele traject. Hier in Barendrecht zou het gaan om een minuut. Het is gewoon onverantwoord." Op de politieke agenda

De Baas roept de buurt op om een mail te sturen aan de fractievoorzitters van de politieke partijen in Barendrecht. Hij hoopt het onderwerp zo op de politieke agenda te krijgen. De Baas roept de buurt op om een mail te sturen aan de fractievoorzitters van de politieke partijen in Barendrecht. Hij hoopt het onderwerp zo op de politieke agenda te krijgen. In januari werd ook al een protestbrief verstuurd aan de gemeenteraad, maar daar kwam weinig reactie op. "Hoe meer mensen dit doen, des te groter de kans dat het signaal wel serieus genomen wordt. Wij geloven niet dat de snelheidsverhoging meer reizigers trekt. Maar wat we zeker weten is dat de reeds aanwezige geluidsoverlast toeneemt, de verkeersveiligheid negatief beïnvloed wordt en het ten koste gaat van de nachtrust en het woongenot van bewoners." Inmiddels hebben veel politieke partijen laten weten ook tegen de snelheidsverhoging te zijn. "Nu de wethouder nog. Want als dit doorgaat, dan moeten we toch op een andere manier actie gaan voeren", besluit De Baas.