'Ja dat bedoel ik': De Likt in Rijnmond Nu De Jongens van De Likt te gast bij Ruud de Boer van Rijnmond Nu.

Deze zomer staan ze op Pinkpop maar eerst in de studio van Rijnmond Nu. De jongens van de Rotterdamse band De Likt. Over hun nieuwe album De derde Clubtour én de doorstart nadat zanger Jordy zijn nek brak in een gevecht...

Geschreven door Mooike de Moor

