Gestrande Rotterdammer alsnog naar Canarische Eilanden

Honderden vakantiegangers die op weg waren naar de Canarische Eilanden zijn zondag door slecht weer gestrand in onder andere Portugal en Marokko. Ook Rotterdammer Ger de Jonge kwam ergens anders terecht dan hij verwachtte, maar hij is inmiddels - net als het grootste deel van de reizigers - alsnog op zijn bestemming aangekomen.

De Jonge was afgelopen weekend op weg naar Fuerteventura toen het vliegtuig waarin hij zat noodgedwongen moest uitwijken naar Portugal. Volgens de Rotterdammer werden windstoten van windkracht 10 gemeten. En ook de regen kwam met bakken uit de hemel.

Hij wist van te voren wel dat het weer niet al te best zou zijn. "Maar ik had ook niet verwacht dat het vliegtuig niet zou kunnen landen. En dat er zulke enorme windstoten zouden zijn. Dat is toch niet zo prettig", zegt hij maandag tegen RTV Rijnmond.

Toch is hij nog steeds in vakantiestemming: "We hebben een prima hotel gekregen in Faro en ze hebben goed voor ons gezorgd. Een collega van mij moest terugkeren naar Amsterdam. Dat is erger."

Maandagmiddag is hij alsnog gevlogen naar Fuerteventura en daar is hij blij mee. "Ik heb niets te klagen want in Nederland is het erg koud. Ik ben niet zo'n ijsliefhebber. Alles beter dan die lage temperaturen in Nederland."