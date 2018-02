Vragen over steun Turkse UETD voor Rotterdamse moslimpartij

De Rotterdamse moslimpartij NIDA heeft de steun gekregen van de president van de Union of European Turkish Democrats (UETD). De beweging heeft nauwe banden met de AK-Partij van de Turkse president Erdogan.

De president van UETD-Rotterdam woonde op 16 februari een campagnebijeenkomst bij die NIDA had georganiseerd voor Nederlands-Turkse organisaties in Rotterdam. Hij nam het woord en sprak over 'het gedrag en de oprechte houding' van NIDA.

De Turkse website Platform schreef over de bijeenkomst en de aanwezigheid van de UETD-voorman Turan Atmaca. Beschreven werd dat hij NIDA prees vanwege de opstelling van de Rotterdamse partij in de discussie over Afrin in Noord-Syrië waar Turkije een militaire operatie uitvoert tegen de Koerdische YPG.

NIDA-lijsttrekker Nourdin El Ouali laat in een reactie weten dat hij niet om de steun van de UETD heeft gevraagd: "We hebben hier niet om gevraagd, maar tijdens deze open bijeenkomst sprak deze meneer zijn steun uit. Net als een aantal andere organisaties overigens."

De aanwezigheid van de UETD-leider riep vragen op naar aanleiding van een bericht van de rechts-conservatieve journalist en auteur van islamkritische boeken Carel Brendel .

Brendel schreef ook dat nummer negen op de lijst van NIDA, Ahmet Yildirim, lid is van de UETD. Hij is te zien op een groepsportretfoto van het UETD met als bijschrift 'vice-president politieke zaken Nederlandse regio'. Die foto is 19 februari geplaatst, drie dagen na de bijeenkomst van NIDA.

Volgens NIDA-lijsttrekker El Ouali is Yildirim al een tijdje geen lid meer van de UETD. Hij heeft uit eigen beweging zijn functies daar neergelegd. "Onze leden bepalen de koers, geen enkel machtsblok van buitenaf, of het nu de UETD of een andere organisatie is", benadrukt de El Ouali.