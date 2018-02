Mies Bouwman overleden: 'Dag lieve mensen'

Tv-coryfee Mies Bouwman is overleden. Dat heeft haar zoon Joost Timp bevestigd. Bouwman werd in 1962 bekend door Open het Dorp, de eerste liefdadigheidsactie op de Nederlandse televisie.

Mies Bouwman gold als de moeder van de Nederlandse televisie. Ze begon in 1951 als omroepster, maar ging al snel programma's presenteren. Na Open het Dorp waren dat onder meer In de Hoofdrol, Zo is het toevallig ook nog eens een keer, Mies en scène en Een van de Acht. Haar uitzendingen opende ze vaak met de tekst 'Dag lieve mensen'.

Licht uit, spot aan Mies Bouwman in Een van de Acht

Samen met Kees Brusse maakte Mies Bouwman in 1955 een promotiefilm over Rotterdam. Als verloofd stel maken ze een lange wandeling door het naoorlogse Rotterdam.

In 1972 opende Bouwman winkelcentrum Zuidplein in Rotterdam-Zuid. Daar ligt ook een tegel in de Walk of Fame, die ze in november 1997 zelf onthulde.

In 2009 kreeg Bouwman uit handen van Jan Peter Balkenende op het stadhuis in Rotterdam de Gerrit den Braber Muzeprijs, als waardering voor haar televisiewerk.

Mies Bouwman is 88 jaar geworden.